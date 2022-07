Pogoda na dziś - sobota 09.07. Deszczowo, w niektórych regionach zagrzmi

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Warmii, przez 22 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Tam gdzie pojawią się burze, powieje silnie, w porywach do 80 kilometrów na godzinę.