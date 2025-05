Na sobotę prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północy kraju nie będzie padać, w pozostałej części Polski spodziewane są przelotne opady deszczu o natężeniu 5-15 litrów na metr kwadratowy. Na południu i południowym zachodzie pojawią się burze z gradem. Podczas wyładowań może spaść do 30 l/mkw., szczególnie na Dolnym Śląsku, w Sudetach oraz Karpatach. Termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 25 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, umiarkowany, okresami dość silny. W burzach rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.