Poniedziałek upłynie pod znakiem pogodnej aury. Jedynie na południu i zachodzie będzie się chmurzyć i tam miejscami słabo popada deszcz poniżej jednego litra na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12-13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje zachodni, umiarkowany, północno-zachodni wiatr.