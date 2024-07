Pogoda na dziś. Poniedziałek 29.07 przyniesie przeważnie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy od 21 do 25 stopni. Aura korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

W poniedziałek na Mazurach i Podlasiu wystąpią opady deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Niewielki, przelotny deszcz możliwy jest też na Kurpiach i Mazowszu. W pozostałych regionach Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie od 21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Warmii do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni.