Pogoda na dziś - poniedziałek 27.02. Śnieg i słońce, do 4 stopni

Pogoda na dziś. W poniedziałek 27.02 na dużym obszarze kraju będzie się wypogadzać, dlatego można liczyć na chwile ze słońcem. Śnieg słabo popada na zachodzie i południu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 0 do 4 stopni Celsjusza.

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Na zachodzie i południu kraju w niektórych miejscach pojawią się przelotne opady śniegu rzędu 1-2 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 1 st. C w środkowych regionach, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku północno-wschodniego.