Poniedziałek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. W niektórych miejscach pojawią się przelotne opady deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy, a na obszarze gór możliwe są burze . Padać nie powinno w północnych regionach.

Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza nad morzem, przez 24 st. C w środkowej części kraju, do 29-30 st. C na Pogórzu Karpackim. Wiatr będzie północno-wschodni, skręcający na południu i zachodzie na południowy, słaby i umiarkowany.