Poniedziałek nad ranem zapowiada się pochmurno. Na zachodzie kraju będzie mglisto, ale ciągu dnia spodziewane są rozpogodzenia. W pasie od Warmii i Mazur, przez centrum, po Podkarpacie zachmurzeniu towarzyszyć będą opady deszczu lub mżawki. Zjawiska utrzymają się przez cały dzień. Pogodnym dniem będą mogli cieszyć się wyłącznie mieszkańcy Suwalszczyzny i Podlasia. Temperatura maksymalna sięgnie od 3/5 stopni Celsjusza na wschodzie Polski, przez 6/7 st. C w centrum, do 10/12 st. C na zachodzie Polski. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.