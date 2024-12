Poniedziałek przyniesie nam duże zachmurzenie, ale niebo ma się rozpogadzać. Więcej chmur pojawi się nad wschodnią i południowo-wschodnią Polską, gdzie może również padać deszcz ze śniegiem i mokry śnieg do 2-5 centymetrów. Śnieg spodziewany jest także w górach, gdzie może napadać 5-10 cm. Termometry wskażą w ciągu dnia od 1 stopnia Celsjusza we wschodniej Polsce do 5 st. C w regionach zachodnich. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków.