Poniedziałek na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodnie, ale lokalnie może przelotnie popadać śnieg. Na południu Polski początkowo wystąpi duże zachmurzenie, a opady śniegu będą mieć ciągły charakter. Temperatura maksymalna wyniesie od 2-3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4-5 st. C w centrum, do 5-6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje umiarkowany i w porywach dość silny wiatr z północy. Może rozpędzać się do 40-60 km/h.