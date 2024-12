Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Na północnym wschodzie Polski opady będą stopniowo zanikać. Poza tym okresami wystąpią opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy, a na południowym zachodzie i południu kraju popada deszcz ze śniegiem. W górach spadnie do 5 centymetrów śniegu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 2-3 st. C na Warmii, Podlasiu, Lubelszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce, przez 3-4 st. C w centrum, do 5-6 st. C na północnym zachodzie i Pomorzu. Z kierunku północno-wschodniego powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach na północy do kilometrów na godzinę.