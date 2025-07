W piątek w przeważającej części kraju dopisze pogodna aura, prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie wzrastające przejściowo do dużego. Przelotne opady deszczu, poniżej jednego litra wody na metr kwadratowy, możliwe są na Pomorzu. Na południowym wschodzie pojawi się więcej chmur, tam również może popadać - do 10-20 l/mkw. W rejonie górskim możliwe są burze - skumulowane sumy opadów punktowo mogą wynieść do 30 l/mkw. Maksymalna temperatura nie przekroczy 22-24 stopni Celsjusza w przeważającej części kraju. Na samym Wybrzeżu wyniesie ona mniej niż 20 st. C, a na Podkarpaciu około 20 st. C. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, gdzie termometry pokażą do 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Osiągnie on prędkość 20-40 kilometrów na godzinę. Jedynie w górach podczas burz powieje mocniej, do 60-70 km/h.