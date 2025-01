Niebo nad Polską w piątek będzie przykryte chmurami, choć pojawi się szansa na rozpogodzenia. W regionach wschodnich do godzin południowych będzie jeszcze pogodnie. Z zachodu na wschód przemieści się strefa całkowitego zachmurzenia ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu (1-2 litrów wody na metr kwadratowy), a w pasie Polski północnej z ciągłymi opadami (5-10 l/mkw.). Lokalnie może spaść śnieg z deszczem. Termometry pokażą maksymalnie od 4-5 stopni Celsjusza na północy i zachodzie, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 9-11 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr, południowo-zachodni, skręcający na zachodni.