Piątek zapowiada się w miarę pogodnie jedynie na południu i południowym zachodzie, jednak strefa ładnej pogody będzie kurczyć się z godziny na godzinę. W większości Polski piątek okaże się pochmurny z licznymi zamgleniami, lokalnie również mgłami występującymi przez cały dzień. Miejscami może popadać słaba mżawka. Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza w południowo-wschodniej Polsce, przez 4 st. C w regionach centralnych do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków.