W piątek zachmurzenie okaże się duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na wschodzie i południu pojawią się opady do 5-15 litrów deszczu na metr kwadratowy, stopniowo zanikające, tymczasem na zachodzie możliwe są przelotne opady do 1-5 l/mkw.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr z zachodu i północnego zachodu, będzie umiarkowany, na północy i wschodzie okresami dość silny, w porywach rozpędzając się do 50-60 kilometrów na godzinę.