Piątek w całym kraju zapowiada się pochmurno. Zachmurzeniu towarzyszyć będzie deszcz - ciągły na północy i częściowo w centrum kraju, z sumami opadów rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy, i przelotny w pozostałych regionach, od 2 do 10 l/mkw. Na Pomorzu niewykluczona będzie burza z opadami 20-40 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni Celsjusza we wschodniej i centralnej Polsce do 21 st. C w regionach zachodnich. Wiatr z północnego zachodu okaże się dość silny, na Pomorzu w porywach rozwijając prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.