Pogoda na dziś - piątek 02.09. Trochę deszczowych miejsc, poza tym dużo słońca

Pogoda w piątek 02.09 prawie w całym kraju będzie dopisywać. Zachmurzone niebo z opadami deszczu synoptycy zapowiadają w niektórych miejscach na północy oraz wieczorem w Bieszczadach. Temperatura osiągnie maksymalnie od 17 do 22 stopni Celsjusza.

W piątek na przeważającym obszarze Polski zachmurzenie będzie kłębiaste małe i umiarkowane. Na Wybrzeżu, Kaszubach oraz na Warmii i Mazurach okresami będzie wzrastać do dużego i pojawią się przelotne opady deszczu rzędu 5 litrów wody na metr kwadratowy. W godzinach wieczornych pochmurna i deszczowa aura przewidywana jest w Bieszczadach.

Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Ziemi Lubuskiej i w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunku północnego i wschodniego.