Pogoda na dziś - niedziela 30.06

Temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie od 29 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 35 st. C w regionach centralnych i południowych. Południowy wiatr, od zachodu skręcający na południowo-zachodni, okaże się umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Pogoda na dziś - Warszawa

Niedziela zapowiada się w Warszawie słonecznie. Dopiero pod wieczór mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna wyniesie 35 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni. W południe barometry pokażą 996 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W Gdańsku , Gdyni i Sopocie w niedzielę prognozowana jest pogodna aura, ale pod wieczór spodziewane są burze. Termometry wskażą maksymalnie 33 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego wschodu. Na barometrach w południe zobaczymy 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Początkowo niedziela w Poznaniu będzie pogodna, jednak w godzinach popołudniowych może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy 32 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni, skręcający na południowo-zachodni. Ciśnienie wyniesie w południe 993 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela przyniesie we Wrocławiu pogodne niebo, ale po południu niewykluczone będą burze. Temperatura wzrośnie do 33 st. C. Powieje południowo-wschodni wiatr, skręcający na południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Barometry pokażą w południe 990 hPa.