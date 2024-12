Rano w niedzielę będą snuły się mgły, które lokalnie, głównie w centralnych i południowych regionach, pozostaną z nami do wieczora. W północnej i wschodniej Polsce będzie pochmurno, a w pozostałej części kraju pojawią się rozpogodzenia, początkowo obejmujące tylko południowy zachód, a następnie także centrum i południe. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Pomorzu Zachodnim do 5 st. C w okolicach Gdańska. Powieje południowo-zachodni wiatr, słaby do umiarkowanego.