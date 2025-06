W niedzielę rano na niebie pojawi się sporo chmur, później przybędzie rozpogodzeń. Lokalnie mogą pojawić się słabe, symboliczne, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 22-23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 25-26 st. C w centrum, do 27-28 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. Porywy osiągną prędkość do 50 kilometrów na godzinę na południu i zachodzie oraz do 70 km/h na północnym wschodzie.