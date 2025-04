Niedziela przyniesie słońce w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od 11-12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i wschodzie, przez 14 st. C w centrum kraju, do maksymalnie 15-16 st. C na zachodzie. Wiatr będzie północno-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany.