Pogoda na dziś - niedziela 22.10. Prawie wszędzie deszczowo, a w części kraju zagrzmi

Mieszkaniec Arizony doznał oparzeń trzeciego stopnia po tym, jak przewrócił się na chodnik. Do sytuacji doszło podczas fali rekordowych upałów w lipcu. 10 minut kontaktu z rozgrzaną powierzchnią wystarczyło, by do wyzdrowienia konieczne były przeszczepy skóry i wielomiesięczna rehabilitacja.