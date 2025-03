Czeka nas pochmurna niedziela z przejaśnieniami. W niektórych miejscach na północy i północnym wschodzie kraju prognozowane są słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3-4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i wschodzie, przez 5-6 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na zachodzie. Z zachodu i północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Na północy jego porywy będą rozpędzać się do 60 kilometrów na godzinę.