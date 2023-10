Pogoda na dziś - niedziela 15.10. W kilku regionach spadnie deszcz, poza tym silnie powieje

Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 12 st. C w środkowej części kraju, do 14 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku zachodniego powieje umiarkowany, okresami dość silny, na przeważającym obszarze Polski w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę, w północnych regionach do 70-80 km/h.