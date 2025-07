W całym kraju niedziela upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego, kłębiastego zachmurzenia. Okresami może padać przelotny deszcz do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W większości regionów, poza północnym wschodem, spodziewane są także burze z opadami do 20-30 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 25 st. C w centralnej Polsce do 26 st. C w południowych regionach. Powieje południowo-wschodni wiatr, przeważnie słaby i umiarkowany, silny jedynie w burzach.