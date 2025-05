Pogoda na dziś. Niedziela 01.06 przyniesie nam niespokojną aurę - w większości regionów spodziewane są opady deszczu, lokalnie także burze. Miejscami spodziewane są obfite ulewy oraz grad. Termometry pokażą od 22 do 28 stopni Celsjusza.

W niedzielę najspokojniej będzie na Suwalszczyźnie i Podlasiu - tam zapanuje kłębiaste, umiarkowane zachmurzenie bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie gęstsze, a towarzyszyć mu będzie deszcz o sumie do 5-15 litrów na metr kwadratowy. Miejscami może silnie zagrzmieć - burze mogą tworzyć linie nawałnic z opadami do 20-40 litrów deszczu na metr kwadratowy, punktowo nawet powyżej 50 l/mkw. Lokalnie spadnie duży grad o średnicy powyżej 2 centymetrów. Najsilniejsze burze spodziewane są na południu i północnym zachodzie kraju.

Na termometrach zobaczymy od 22 stopni Celsjusza w północno-wschodniej Polsce, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C w regionach południowych. Powieje południowy wiatr, skręcający od zachodu na północno-zachodni i zachodni. Będzie przeważnie słaby i umiarkowany, jedynie w burzach silny, rozwijający w porywach prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w niedzielę wyniesie od około 70 procent w północnych regionach do ponad 80 procent w południowej Polsce. We wszystkich regionach zapanuje komfort termiczny. Odczujemy głównie niekorzystny biomet, neutralny tylko na północy.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W niedzielę w Warszawie początkowo spodziewane jest małe zachmurzenie. Będzie ono jednak wzrastać do dużego z okresowymi opadami deszczu, a pod koniec dnia może nawet zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy 26 st. C. Powieje początkowo słaby i zmienny wiatr, później umiarkowany, południowy. Barometry wskażą w południe 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu w niedzielę rano czeka małe zachmurzenie. Z czasem będzie ono coraz większe, towarzyszyć mu mają opady deszczu, a wieczorem również burze. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Wiatr początkowo okaże się słaby i zmienny, następnie przechodzący w południowy, umiarkowany, w burzy silny i porywisty. W południe na barometrach zobaczymy 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu niedziela przyniesie umiarkowane zachmurzenie wzrastające w ciągu dnia do dużego. Może przelotnie padać deszcz lub zagrzmieć. Termometry pokażą do 26 st. C. Powieje najpierw słaby i zmienny wiatr, później południowy i umiarkowany, w zasięgu chmur opadowych silny i porywisty. Ciśnienie wyniesie w południe 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu prognozowana jest początkowo umiarkowanie zachmurzona niedziela. Zachmurzenie ma wzrastać do dużego z przelotnym deszczem i okresowo silnymi i gwałtownymi burzami. Na termometrach zobaczymy 26 st. C. Wiatr okaże się początkowo słaby i zmienny, następnie umiarkowany z przewagą południowego, podczas burzy silny i porywisty. Barometry pokażą w południe 999 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Niedziela upłynie w Krakowie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia, wzrastającego stopniowo do dużego. Wystąpią przelotne opady, okresowo także silne i gwałtowne burze. Temperatura maksymalna wyniesie 28 st. C. Powieje początkowo słaby i zmienny wiatr, następnie z przewagą sektora południowego i umiarkowany, w burzach silny i porywisty. W południe ciśnienie osiągnie 989 hPa.

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl