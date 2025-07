W czwartek na północy i zachodzie kraju spodziewane jest umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie. Poza tym lokalnie popada tam słaby, przelotny deszcz o sumie 2-5 litrów na metr kwadratowy. Mogą pojawić się burze. Na wschodzie Polski będzie pochmurno i tam prognozowane są słabe i umiarkowane, ciągłe opady rzędu 2-10 l/mkw., lokalnie 20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 21-22 st. C w centrum, do 23-24 st. C na zachodzie. Zawieje wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni.