Czwartek upłynie z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Z północy na południe kraju będą postępować opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Pod wieczór w niektórych miejscach spadnie do 2-3 centymetrów śniegu. Opady nie dotrą tylko na krańce południowo-wschodnie Polski.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Pomorzu i Suwalszczyźnie, przez 5-6 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzający się do 60-80 kilometrów na godzinę.