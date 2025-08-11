Pogoda na długi weekend. Ten dzień będzie szczególnie upalny

W długi weekend zapanuje idealna pogoda do wypoczynku. Na niebie zagości słońce, a w wielu regionach Polski na termometrach przez kilka dni pokaże się ponad 30 stopni Celsjusza. Jeśli aura gdzieś się popsuje, to nieznacznie i na krótko.

W kolejnych dniach Polska pozostanie pod wpływem układu wysokiego ciśnienia Julia w strumieniu ciepłych mas powietrza polarnego, napływających znad Europy Zachodniej.

Nadchodząca noc będzie jeszcze dość chłodna, bo na przeważającym obszarze kraju temperatura minimalna o poranku wyniesie około 10 stopni Celsjusza, a w wielu miejscach termometry wskażą zaledwie 7-8 st. C. Kolejne noce będą już zdecydowanie cieplejsze, co zawdzięczać będziemy napływowi do Polski ciepłych mas powietrza pochodzenia zwrotnikowego z południa Europy.

Upały powrócą od środy i prawdopodobnie potrwają do soboty, osiągając kulminację w okolicach piątku - wówczas termometry na zachodzie i południu kraju mogą wskazać maksymalnie nawet 36-37 st. C. Przez ten czas dominować będzie słoneczna aura i dopiero w weekend pojawią się warunki do rozwoju chmur burzowych. W piątek w godzinach późno popołudniowych może słabo zagrzmieć w północno-zachodniej Polsce, a w sobotę nieco mocniej w pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę.

Pogoda na wtorek

We wtorek 12.08 na przeważającym obszarze kraju będzie słonecznie. Jedynie przejściowo na północy zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego, ale nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-23 st. C na północnym-wschodzie do 28 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i zmienny.

Pogoda na środę i czwartek. Zacznie się robić gorąco

We środę 13.08 w większości Polski będzie słonecznie, na północnym-wschodzie pogodnie, deszcz nie jest spodziewany. Termometry pokażą maksymalnie od 24-26 st. C na północnym wschodzie do 29-31 st. C na południu. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu.

We czwartek 14.08 słońce zapanuje w całym kraju. Na słupkach rtęci zobaczymy od 25-27 st. C na północnym wschodzie do 32-34 st. C na południowym zachodzie. Powieje słabo z południowego zachodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na długi weekend. Apogeum upałów

W piątek 15.08 zobaczymy dużo słońca - jedynie na Pomorzu Zachodnim mogą pojawić się słabe burze. Temperatura osiągnie maksymalnie od 27-29 st. C na północnym-wschodzie do 34-36 st. C na południowym zachodzie. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr.

W sobotę 16.08 będzie pogodnie, na południu i wschodzie - słonecznie. Lokalnie w pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę przelotnie popada i zagrzmi. Na termometrach zobaczymy od 25-27 st. C na północnym zachodzie do 30-32 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni, skręcający na północno-zachodni.

W niedzielę 17.08 także będzie pogodnie - jedynie na północnym wschodzie przejściowo pojawi się więcej chmur, które przyniosą słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 21-23 st. C na północy do 24-26 st. C na południu. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby lub umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

