Pogoda na Boże Narodzenie. W święta aurę w Polsce ma kształtować silny i stabilny wyż. Czeka nas ochłodzenie. Ale czy ośrodek wysokiego ciśnienia przyniesie nam białe święta? Sprawdź w naszej najnowszej prognozie, czy gdzie pojawi się szansa na śnieg.

Najbliższej doby Polska pozostanie w zasięgu rozległego, wieloośrodkowego obszaru obniżonego ciśnienia. Niż Diana z centrum położonym nad Morzem Północnym i niż Anka znad Morza Barentsa obejmą swoim zasięgiem Północną, Środkową oraz Wschodnią Europę. - Od zachodu wkroczy do Polski strefa chłodnego frontu atmosferycznego, za którym napłynie kolejna porcja chłodnego powietrza z północy Europy - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

W poniedziałek pogoda w Polsce kształtowana będzie przez dwa ośrodki niskiego ciśnienia -wspomniany niż Diana, który przemieści się na pogranicze polsko-niemieckie oraz wtórny niż znad Adriatyku. Ten drugi niż, powstały na zafalowaniu frontu chłodnego, przyniesie opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu w rejonie południowo-wschodniej części Polski.

Co przyniosą kolejne dni

W Wigilię przeważająca część kraju dostanie się pod wpływ klina wyżu Azorskiego, co oznacza dość pogodną aurę z rozpogodzeniami na zachodzie, południu i w centrum. Natomiast południowo-wschodnia Polska w dalszym ciągu pozostanie w zasięgu niżu znad Bałkan. Ośrodek niskiego ciśnienia będzie kierował w ten obszar wilgotne powietrze z opadami śniegu, które zwłaszcza w górach okresami będą dość intensywne. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w górach wyniesie od 10 do 30 centymetrów, natomiast na nizinach od 5 do 10 cm. - Należy dodać, że warunki na drogach w tej części kraju będą bardzo trudne z uwagi na ciągłe opady śniegu i mokrego śniegu. Miejscami spodziewane są też opady marznące - dodał Zdonek. Zarówno w pierwszy, jak i w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia "stery w pogodzie" przejmie silny i stabilny wyż, po którego północnych peryferiach napłynie do Polski ciepłe i wilgotne powietrze. Oznacza to niestety przewagę pochmurnej aury z zamgleniami, lokalnie słabymi opadami mżawki i/lub deszczu ze śniegiem, które są typowe dla tego typu zachmurzenia. Nocami prognozowane są gęste mgły. Przy tego typu pogodzie, pomimo napływu ciepłego powietrza, wskazania termometrów nie będą wysokie. Temperatura oscylować będzie od około 1-2 stopni Celsjusza na wschodzie kraju do 3-5 st. C na zachodzie.

- Niestety, w przypadku długo utrzymujących się mgieł, należy spodziewać się miejsc, gdzie temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie około 0 stopni. Lokalnie prognozowane są również przejaśnienia i rozpogodzenia, zwłaszcza na zachodzie kraju - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl. Dodał, że wówczas temperatura maksymalna będzie wyższa i wzrośnie nawet do 5-7 st. C, jednakże takich miejsca będzie mało.

Pogodna na niedzielę i poniedziałek

Niedziela na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pochmurnie. Opady deszczu, o sumie 2-8 litrów na metr kwadratowy, będą przemieszczać się z zachodu na wschód. Padać nie powinno jedynie na południowym wschodzie Polski. Pod koniec dnia na wschodzie lokalnie popada deszcz ze śniegiem, niewielkie rozpogodzenia spodziewane są na zachodzie Polski. Termometry pokażą maksymalnie od 2-3 st. C na wschodzie do 6-7 st. C na zachodzie Polski. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr z południowego zachodu. Porywy mogą sięgać 40-65 kilometrów na godzinę, w górach do 70 km/h.

W poniedziałek wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, zwłaszcza w centrum kraju. Na zachodzie pojawią się przejściowo słabe opady deszczu, na wschodzie deszczu ze śniegiem. W górach spadnie 2-5 cm śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1-3 st. C na wschodzie do 3-4 st. C na zachodzie i w centrum. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

Pogoda na Wigilię

We wtorek, czyli w Wigilię, na przeważającym obszarze kraju spodziewane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Jedynie na południowym wschodzie będzie pochmurno i tam popada śnieg, deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Lokalnie mogą wystąpić opady marznące. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1-2 s.t C na wschodzie i w centrum do 3-4 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na Boże Narodzenie

Na środę, czyli pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia prognozuje się pochmurną aurę z lokalnymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami możliwy jest opad mżawki, w górach słabo popada śnieg. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 1-2 st. C na wschodzie i w centrum do 3-4 st. na zachodzie. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

Czwartek, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami, lokalnymi rozpogodzeniami. Tego dnia nie powinno padać. Termometry wskażą maksymalnie od 1-2 st. C na wschodzie i w centrum do 3-5 st. C na zachodzie. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl