Mgły, mżawka, miejscami mróz w ciągu dnia. Pogoda na Boże Narodzenie

W Święta Bożego Narodzenia czeka nas nie zimowa, a późnojesienna, mglista pogoda ze słabymi opadami deszczu i mżawki. Na śnieg można liczyć tylko w górach.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Pogodę w Polsce w ciągu najbliższej doby będzie kształtować rozległy i stabilny wyż, którego centrum znajdzie się nad naszym krajem. Zacznie płynąć ciepłe i wilgotne powietrze znad południowo-zachodniej Europy, w efekcie czego do końca tygodnia dominować będzie pochmurna i mglista aura, jedynie z lokalnymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Prognoza pogody na Boże Narodzenie

Środa, Boże Narodzenie, zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami, a lokalnie, zwłaszcza na południowym zachodzie kraju, będzie się wypogadzać. Na Pomorzu pojawią się słabe opady deszczu i mżawki, a w górach spadnie do dwóch centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 0-1 stopni Celsjusza na wschodzie do 4-5 st. C na zachodzie. Lokalnie, szczególnie w centralnej i wschodniej części kraju, przez większość dnia mogą utrzymywać się mgły i wtedy termometry pokażą nie więcej niż -1 lub 0 st. C. Wiatr będzie słaby, a powieje ze zmiennych kierunków.

W czwartek, czyli drugi dzień świąt, będzie pochmurno ze słabymi opadami mżawki na północy kraju. Rozpogodzenia możliwe są w południowo-wschodniej Polsce. Na termometrach zobaczymy od 0-1 st. C na Podkarpaciu do 6-8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Będzie wiać słaby, zmienny wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Marznący deszcz

Na piątek prognozowana jest pochmurna i mglista aura. Słabe, ale marznące opady deszczu i mżawki mogą wystąpić w rejonie Podkarpacia oraz Lubelszczyzny. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od 0-1 st. C na Podkarpaciu do 4-6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Ostatni weekend roku jesienny

W sobotę również niebo będą pokrywać chmury, a rozpogodzenia są możliwe tylko na południowym zachodzie kraju. Lokalnie popada mżawka. Termometry wskażą od 1-2 st. C na południowym wschodzie do 3-5 st. C na zachodzie i w centrum. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Niedziela zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami w południowych regionach. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 do 4 st. C w całym kraju. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl