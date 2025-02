Mamy rządy wyżu Caroline. Jakiej pogody powinniśmy się spodziewać

W najbliższych dniach pogoda w Polsce kształtowana będzie przez ośrodek wysokiego ciśnienia. Lokalnie pojawią się słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W środę temperatura może wynieść miejscami 6 stopni.

Najbliższej doby pogoda w Polsce w dalszym ciągu kształtowana będzie przez układ wysokiego ciśnienia Caroline, którego centrum ulokowane jest nad Niemcami.

- Z północnego zachodu napływa chłodne i wilgotne powietrze pochodzenia polarno-morskiego, co skutkować będzie przewagą dużego i całkowitego zachmurzenia, lokalnie ze słabymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Początek tygodnia upłynie jeszcze pod znakiem dużego zachmurzenia, jednakże we wtorek na zachodzie i w środę w centrum i na południu kraju pojawią się liczne rozpogodzenia, a termometry wskażą miejscami 4-6 stopni Celsjusza. - Pogoda w dalszym ciągu kształtowana będzie przez rozległy obszar podwyższonego ciśnienia. Dopiero w czwartek nad krajem zaznaczy się płytka zatoka z frontem okluzji (kombinacja frontu chłodnego i ciepłego), który ponownie przyniesie pochmurną i ponurą aurę, miejscami z opadami deszczu ze śniegiem - dodał synoptyk tvnmeteo.pl.

Pogoda na niedzielę

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami, lokalnie możliwe są rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, wystąpią słabe, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu poniżej jednego centymetra. Termometry wskażą maksymalnie od 1-2 st. C na wschodzie kraju do 3-4 st. C na zachodzie i w centrum. Powieje północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek zapowiada się pochmurnie z rozpogodzeniami, zwłaszcza na zachodzie i w centrum Polski. W rejonie Suwałk możliwy jest słaby, przelotny opad śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1-2 st. C na wschodzie kraju do 3-4 st. C na zachodzie. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

We wtorek na zachodzie i w centrum kraju dopisze pogodna aura, na wschodzie będzie pochmuro. Tego dnia nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1-2 st. C na wschodzie kraju do 4-5 st. C na zachodzie. Powieje zmienny, słaby wiatr.

Pogoda na środę i czwartek

Środa upłynie pod znakiem dość pogodnej aury bez opadów. Więcej chmur pojawi się jedynie na wschodzie kraju oraz w drugiej części dnia w zachodniej Polsce. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 2-3 st. C na wschodzie kraju do 5-6 st. C na zachodzie. Wiatr będzie zmienny, słaby.

Na czwartek prognozuje się pochmurną aurę z przejaśnieniami, lokalnie pojawią się słabe opady mżawki lub deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od 1-2 st. C na wschodzie Polski do 4-5 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni, słaby wiatr.

