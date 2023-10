Nadciąga arktyczne zimno

Czeka nas duże ochłodzenie. Spadek temperatury odczujemy już w niedzielę, a w drugiej połowie następnego tygodnia termometry wszędzie mogą wskazywać poniżej 10 stopni Celsjusza. Pojawią się opady deszczu i będzie silnie wiać.

Polska znajduje się pod wpływem głębokiego i rozległego wiru niżowego Tino. Wielki wir ściąga z północy chłodne powietrze polarne, a w szybkim zasysaniu świeżej masy powietrza pomaga mu układ wyżowy Verena - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Jak dodaje, chłodny front w nocy z soboty na niedzielę obejmie południowo-wschodnią Polskę, a w ciągu dnia odsunie się znad naszego kraju nad Ukrainę i Bałkany.

W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkwoane i duże. Na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej oraz Warmii i Mazurach pojawią się przelotne opady deszczu rzędu 1-3 litrów na metr kwadratowy. Początkowo słabo padać może również w rejonie Podkarpacia. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w w większości kraju w porywach osiągający prędkość 50-60 kilometrów na godzinę, na północy do 70-80 km/h.

Niż Tino zdominuje pogodę

- W kolejnych dniach pogodę wciąż będzie kształtował wielki niż, przemieszczający się wolno znad Skandynawii w kierunku północnej Rosji. Za niżem postępował będzie wyż, który pod koniec tygodnia ulokuje się nad Skandynawią. W wilgotnym powietrzu na północy Polski będą występować przelotne opady deszczu - zapowiada synoptyk. Jak dodaje, pod koniec tygodnia, gdy niż i wyż skierują w naszą stronę strumień powietrza arktycznego, temperatura spadnie i mogą pojawić się pierwsze słabe opady śniegu na nizinach.

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami w południowych regionach. Na północy przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Lubelszczyźnie i Górnym Śląsku, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11-12 st. C na Pomorzu i Wybrzeżu. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okresami dość silny wiatr.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Wtorek zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na Pomorzu pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy dość silny - w porywach rozpędzi się tam do 50-60 km/h.

W drugiej połowie tygodnia miejscami tylko 5 stopni

Środa również upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, ale będą pojawiać się przejaśnienia. W północno-zachodniej i środkowej części kraju okresami wystąpią opady deszczu do 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku północno-zachodniego będzie wiać umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-60 km/h.

Na czwartek prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Od południa Polskę będą stopniowo obejmować opady deszczu do 10 l/mkw. Słabiej popada na Pomorzu, do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Podkarpaciu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na zachodzie. Wiatr będzie wschodni, umiarkowany, okresami dość silny.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

