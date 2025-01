Pogoda na 16 dni: wygląda to jak kapitulacja zimy

Kolejne fale ciepłego powietrza płyną do Polski. Pcha je w nasze strony Europy cała rodzina niżów, które powstają nad Atlantykiem i następnie przesuwają się w kierunku północno-wschodnim. Taka ich wędrówka powoduje, że atlantyckie ciepło jest przenoszone w głąb Europy, a to z kolei sprawia, że temperatura jest dużo wyższa niż zwykle o tej porze roku. I nawet chłodniejsze powietrze, które z północy przejściowo napływa również z tymi niżami, nie przynosi zimowej pogody, a tylko nieduże i krótkotrwałe ochłodzenia (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Tuż po weekendzie możemy spodziewać się właściwie wiosennej temperatury, bo we wtorek na południu kraju będzie 14 stopni Celsjusza, a lokalnie w górach, gdzie może wiać fen, czyli ciepły i suchy wiatr z południa, temperatura może wzrosnąć nawet do 15 st. C.

Kolejne dni, a więc przełom stycznia i lutego, nie będą aż tak ciepłe, ale mimo ochłodzenia, które wtedy przyjdzie, nadal będzie powyżej zera: od 1-2 st. C na wschodzie kraju do 7-8 st. C na zachodzie. Podobnie wyglądają obecnie prognozy na następne dni, aż do 11 lutego - mroźnej pogody w tym czasie nie widać, a czasami na termometrach zobaczymy nawet około 10 st. C. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.