Pogoda na 16 dni: upał zniknie, ale nie na stałe

Gorące powietrze, które napłynęło do Polski i przyniosło w weekend w niektórych miejscach ponad trzydziestostopniowe upały jest właśnie powoli wypierane przez chłodny front atmosferyczny, który powoli, ale konsekwentnie przesuwa się na wschód Europy. Jest on związany z niżem, którego centrum w poniedziałek będzie w okolicach Sankt Petersburga w Rosji. Przejście przez nasz kraj frontu wiąże się z gwałtownymi burzami , ale także z napływem chłodniejszej masy powietrza z północnego zachodu i odsunięciem afrykańskiego żaru poza naszą wschodnią i południową granicę.

Pogoda na 16 dni

Na początku tygodnia powyżej 30 stopni Celsjusza będzie tylko na wschodzie Polski i to przez jeden dzień, a w pozostałych regionach temperatura będzie niższa niż ostatnio i wyniesie przeważnie od 23 stopni nad morzem do 29 stopni na południu. Później, w czasie weekendu, na dwa dni do naszego kraju ponownie napłynie gorące powietrze i wtedy możemy spodziewać się 32 stopni na wschodzie i południu. W ciągu kolejnych dni, a więc pod koniec sierpnia, temperatura nie będzie przekraczać 30 stopni, chociaż nadal ma być bardzo ciepło. Nieco mniej na termometrach, bo od 19 stopni na Wybrzeżu do 26 na południ krajuu, zobaczymy w pierwszych dniach września.