Pogoda na 16 dni: ekstremalnie gorący koniec wakacji

Do centrum Europy zarówno z południa, jak i ze wschodu nieustannie płyną gorące masy powietrza. Ich przemieszczaniem się w nasze rejony kontynentu steruje między innymi rosyjski wyż, który powstrzymuje nadciagające z zachodu Europy fronty atmosferyczne, a jednocześnie "pcha" do nas ze wschodu bardzo ciepłe powietrze. Płynie ono, i będzie nadal to robić, podnosząc temperaturę do ponad 30 stopni Celsjusza nie tylko w centrum, ale także na północy kontynentu (patrz mapa).