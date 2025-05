Pogoda na 16 dni: długa droga do dużego ocieplenia

Pogoda na 16 dni

Po weekendzie, mimo że temperatura nadal będzie dość niska, to jednak do połowy tygodnia nieco wzrośnie i na zachodzie kraju podskoczy nawet do 19 stopni Celsjusza. Następnie w czwartek przyjdzie jeszcze jedna fala zimna i miejscami będzie zaledwie 10-11 st. C. Z kolei w czasie najbliższego weekendu zrobi się nieco cieplej, co najbardziej będzie odczuwalne na zachodzie, bo tam ma być blisko 20 st. C. Wschód Polski pozostanie jednak dużo chłodniejszy.