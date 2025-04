Pogoda na 16 dni: powrót ciepła to odległa perspektywa

Gwałtowne ochłodzenie, które przyszło do nas w weekend, na dłuższy czas przerwało ciepłą wiosnę. Masy arktycznego powietrza wlewają się do centrum Europy i płyną jeszcze dalej na południe kontynentu, bo sprzyja temu układ ciśnienia - na zachodzie mamy wyż, natomiast na wschód od naszych granic znajduje się niż. Z tego powodu lodowate powietrze przemieszcza się teraz z Arktyki wprost do Polski. Podobny układ ciśnienia, gwarantujący chłodną aurę, będzie utrzymywać się prawie przez cały tydzień (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni

Później, od weekendu, czeka nas stopniowe ocieplenie i w połowie kwietnia, przed Wielkanocą, temperatura wzrośnie nawet do 19 st. C. Następnie, już w czasie świąt, zrobi się nieco chłodniej i wtedy ma być od 12 do 17 st. C.