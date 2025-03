Pogoda na 16 dni: może być blisko 20 stopni

Do Polski napłyną ciepłe masy powietrza z zachodu, jest więc szansa na naprawdę wysoką temperaturę. Sprawdź długoterminową, 16-dniową prognozę przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Zmienia się cyrkulacja powietrza w naszej części Europy - zamiast chłodu, który w weekend napłynął z północy do centrum kontynentu, teraz będziemy mieli przemieszczanie się w naszym kierunku ciepłych mas powietrza z zachodu. Sprzyja temu bardzo rozległy pas wysokiego ciśnienia rozciągający się od Atlantyku aż po Bałkany i Morze Czarne. Takie usytuowanie wyżu oraz obecność niżów daleko na północy Europy stwarzają dobre warunki do transportu ciepła z nad oceanu w głąb kontynentu (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni. Pogoda długoterminowa

Po weekendzie temperatura systematycznie będzie rosnąć i w drugiej połowie tygodnia osiągnie 16-17 stopni na zachodzie i południu kraju. Nie jest wykluczone, że w Małopolsce i na Śląsku lokalnie będzie jeszcze o 1-2 stopnie cieplej. Później, już w drugiej dekadzie marca, czeka nas ochłodzenie i spadek temperatury do 5-6 stopni na północy i do około 10 stopni na południu Polski. Kolejne dni, a więc połowa miesiąca, to nie więcej niż 8 stopni na północy i 12 stopni w południowej części kraju.