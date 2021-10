Pogoda na 16 dni: żadnych szans na ocieplenie. Tomasz Wasilewski przedstawia swą autorską prognozę temperatury

czytaj dalej

Papież Franciszek zaapelował do rządzących, w związku ze zbliżającą się Konferencją Organizacji Narodów Zjednoczonych COP26. Ojciec Święty wezwał przywódców świata do podjęcia konkretnych działań, by przeciwdziałać zmianom klimatu i ich konsekwencjom. - Jesteśmy to winni młodym, przyszłym pokoleniom - mówił podczas spotkania w Watykanie.