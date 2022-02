Opady śniegu, ale i powyżej 10 stopni Celsjusza. Będzie się działo w pogodzie

Pogoda w ciągu najbliższych dni będzie w kratkę. Nie zabraknie opadów deszczu i śniegu, ale możemy liczyć również na chwile ze słońcem. Temperatura na obszarze całej Polski będzie dodatnia, a w czwartek przekroczy 10 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Czekają nas również opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopni Celsjusza na Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami osiągający w porywach do 60 kilometrów. W strefie brzegowej porywy mogą przekraczać jednak 70 km/h.

Prognoza pogody na następne dni

W czwartek się wypogodzi. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, z kierunku południowego.

Piątek zapowiada się ze zmiennym zachmurzeniem. Pojawią się opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura sięgnie maksymalnie od 2 st. C Suwalszczyźnie do 8 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Jaki będzie weekend

W sobotę śnieg popada na wschodzie, a na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Podlasiu do 7 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr.

Niedziela przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C. na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr, ze wschodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognoza temperatury na kolejne pięć dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl