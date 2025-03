Po zwrotnikowym cieple czeka nas "szok termiczny". Śnieg może jeszcze wrócić

Napęd dla ciepłego powietrza

W prognozach "szok termiczny"

Marzec w Polsce znany jest ze zmiennych warunków pogodowych, a i w tym przypadku nie powinniśmy przyzwyczajać się do napływu zwrotnikowego powietrza. Najnowsze wyliczenia modelu GFS wskazują, że w przyszłym tygodniu znów przydadzą nam się cieplejsze ubrania, co doskonale widać na wykresie prognozowanych wartości dla Warszawy .

- Dziś i w kolejnych dniach, do weekendu, a nawet po weekendzie, temperatura w stolicy będzie zbliżać się do 18 stopni, na południu może być więcej - tłumaczył prezenter. - W przyszłym tygodniu o tej porze (...) nocami wartości [spadną - przyp. red.] do około zera, w ciągu dnia 4-5 stopni. To będzie pewnego rodzaju szok termiczny, bo z 18 czy 20 stopni spadniemy na kilka stopni powyżej zera, a w nocy pewnie będzie lekki minus. Może popadać też śnieg i śnieg z deszczem. - dodał.