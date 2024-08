Oto co szykuje nam pogoda na koniec wakacji

Ostatni tydzień wakacji przeważnie będzie słoneczny i bardzo ciepły. Termometry mogą wskazać nawet 32 stopnie Celsjusza. W weekend w kraju mogą pojawić się burze.

Pogoda w Polsce będzie w najbliższym czasie kształtowana przez rozległy, stabilny układ wysokiego ciśnienia Piet z centrum nad północną Polską, który zagwarantuje przewagę pogodnej i słonecznej aury. Jedynie na południowym wschodzie kraju swój wpływ zaznaczy płytka zatoka ze strefą ciepłego frontu atmosferycznego - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Stabilna, słoneczna i bardzo ciepła aura

We wtorek w przeważającej części kraju będzie pogodnie i słonecznie. Jedynie na południu i wschodzie pojawi się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. W rejonie Polski południowo-wschodniej może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 st. C Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Środa przyniesie słoneczną aurę w całej Polsce. Termometry wskażą maksymalnie od 25 st. C na północy Polski do 30 st. C na południu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków wschodniego i północno-wschodniego.

Idealna, wakacyjna pogoda utrzyma się również w czwartek. Na niebie przeważać będzie słońce i nie pojawią się opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C na Suwalszczyźnie do nawet 32 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Powrót burz

W piątek możemy spodziewać się pogodnej aury, jednak w rejonie Pomorza Zachodniego może pojawić się burza. Na termometrach zobaczymy od 25-26 st. C na Pomorzu Zachodnim do 30-32 st. C na wschodzie i w centrum. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, ze zmiennych kierunków.

Sobota przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Pomorzu Zachodnim do 28 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni.

W niedzielę będzie dość pogodnie. Jedynie na południowym wschodzie wystąpi większe zachmurzenie. Synoptycy prognozują również przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 20-24 st. C na Pomorzu Zachodnim do 24-28 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i zmienny wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:fw

Źródło: tvnmeteo.pl