W czasie burz będzie obficie padać. Uważajmy

IMGW ostrzega przed obfitymi opada deszczu, które wystąpią w czasie burz. Miejscami może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Ostrzeżenia IMGW - silny deszcz z burzami

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, o sumie od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru sięgającymi do około 70 kilometrów na godzinę. Możliwy jest opad gradu. Ostrzeżenia ważne będą do godziny 7 w niedzielę.