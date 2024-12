Groźna aura o poranku. Ostrzeżenia IMGW

IMGW ostrzega przed zimowymi zagrożeniami. W części kraju od rana spodziewane są intensywne opady śniegu, które potrwają aż do końca weekendu. Niebezpieczeństwo stanowić może również silny wiatr.

Ostrzeżenia IMGW - silny wiatr

W regionach tych prognozowane są silne porywy wiatru o średniej prędkości do 40-50 kilometrów na godzinę, w porywach osiągające do 75-80 km/h. Niebezpiecznie będzie do godziny 12 w niedzielę.