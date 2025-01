Nawet 40 cm śniegu. Przybyło ostrzeżeń IMGW

IMGW ostrzega przed szeregiem zagrożeń ze strony pogody: obfitymi opadami śniegu, silnym wiatrem i zawiejami śnieżnymi. Z komunikatu wynika, że pokrywa śnieżna może wzrosnąć miejscami nawet o 40 centymetrów. W mocy są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - intensywne opady śniegu

Alarmy drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu zostały wydane w województwach:

zachodniopomorskim , w powiecie szczecineckim;

pomorskim , w powiatach: człuchowskim, bytowskim, kartuskim i kościerskim;

małopolskim , w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, wadowickim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim;

śląskim, w powiatach: żywieckim, bielskim, , w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała , cieszyńskim.

Prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 20-30 centymetrów, a lokalnie o 40 cm.

Ostrzeżenia na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim będą ważne do godziny 21 w sobotę. W Małopolsce i na Śląsku ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 18 w sobotę i wygasną o godz. 8 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr, zawieje i zamiecie śnieżne

Obowiązują także alarmy przed silnym wiatrem w woj. pomorskim w powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskim i Słupsk oraz w powiecie sławieńskim w woj. zachodniopomorskim.

Między godziną 22 w piątek a godz. 22 w sobotę prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 do 60 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h, a nad morzem do 100 km/h. Najsilniejsze porywy wiatru według IMGW mają wystąpić nad ranem oraz w ciągu dnia. W tych samych regionach należy spodziewać się też zawiei i zamieci śnieżnych.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

IMGW wydał też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla województw:

zachodniopomorskiego , poza powiatami: szczecineckim, polickim, , poza powiatami: szczecineckim, polickim, Szczecin , gryfińskim, myśliborskim, gdzie alarmy ważne będą do godz. 21 w sobotę;

pomorskiego , poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia, gdzie ostrzeżenia wygasną o godz. 21 w sobotę;

kujawsko-pomorskiego , dla powiatów północnych, gdzie groźna aura utrzyma się do godz. 21 w sobotę;

warmińsko-mazurskiego , dla powiatów położonych na zachodzie regionu, gdzie alarmy ważne będą do godz. 21 w sobotę;

dolnośląskiego , dla powiatów południowych, gdzie alarmy ważne będą od godz. 16 w sobotę do godz. 16 w niedzielę;

śląskiego , z wyłączeniem powiatów objętych ostrzeżeniami drugiego stopnia, gdzie ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 16 w sobotę, a wygasną o godz. 20 w niedzielę;

podkarpackiego , dla powiatów południowych i zachodnich, gdzie alarmy ważne będą od godz. 18 w sobotę do godz. 8 w niedzielę;

małopolskiego , z wyłączeniem powiatów objętych ostrzeżeniami drugiego stopnia, gdzie ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 16 w sobotę, a wygasną o godz. 20 w niedzielę;

świętokrzyskiego, poza powiatami położonymi na krańcach wschodnich, gdzie alarmy ważne będą od godz. 16 w sobotę do godz. 20 w niedzielę.

W powyższych regionach może spaść do 10-20 cm śniegu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach północnych i wschodnich;

pomorskim , poza powiatami północnymi;

kujawsko-pomorskim;

warmińsko-mazurskim, w powiatach zachodnich.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z północnego zachodu i północy. Alarmy ważne będą do godz. 19 w sobotę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - zawieje/zamiecie śnieżne

Alarmy pierwszego stopnia przed zawiejami/zamieciami śnieżnymi wydano w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach wschodnich;

pomorskim , z wyłączeniem powiatów położonych na północy;

kujawsko-pomorskim , w powiatach północnych;

warmińsko-mazurskim , w powiatach zachodnich;

dolnośląskim , w powiatach południowych;

śląskim ;

małopolskim ;

podkarpackim , w powiatach południowych;

świętokrzyskim, poza powiatami wschodnimi.

Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości od 30 do 40 km/h, w porywach 60 do 70 km/h.

Ostrzeżenia na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim, Kujawach, Warmii i Mazurach ważne będą do godz. 19 w sobotę. Alarmy na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu ważne będą od godz. 16 w sobotę do godz. 20 w niedzielę, zaś na Śląsku, w Małopolsce i na Ziemi Świętokrzyskiej - ważne będą od godz. 16 w sobotę do godz. 10 w niedzielę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe RCB

Autorka/Autor:ast,anw/dd

Źródło: IMGW