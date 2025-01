Ostrzeżenia IMGW dla całej Polski

Ostrzeżenia IMGW - opady marznące

W województwach lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i w południowych powiatach woj. zachodniopomorskiego ostrzeżenia będą ważne do godz. 3 w poniedziałek, w zachodniej części woj. zachodniopomorskiego oraz w woj. łódzkim i świętokrzyskim - do godz. 6 w poniedziałek, w północnej i wschodniej części woj. zachodniopomorskiego oraz w woj. kujawsko-pomorskim, podkarpackim, w południowej części woj. lubelskiego i mazowieckiego - do godz. 9 w poniedziałek, w woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz w środkowych i północnych powiatach woj. mazowieckiego do godz. 13 w poniedziałek, w woj. podlaskim - do godz. 16 w poniedziałek.