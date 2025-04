Ostrzegamy! Tego dnia mogą utworzyć się groźne burze

W środę i czwartek do Polski będą płynąć gorące masy powietrza zwrotnikowego, a w piątek - po dwudniowym zastrzyku gorąca z Afryki - so kraju wkroczy wkroczy niż śródziemnomorski z towarzyszącym mu frontem chłodnym. To spotkanie będzie mieć konsekwencje w postaci burz.