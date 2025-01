W nadchodzących dniach czeka nas dość spore ochłodzenie. Prognozowane są rozpogodzenia, które sprawią, że szczególnie poranki będą mroźne. Temperatura może spaść miejscami nawet do -10 stopni Celsjusza.

Najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem zatoki niżu znad północnej Skandynawii, ze strefą pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego. - Front ten będzie się przemieszczał z zachodu na wschód kraju, niosąc nie tylko duże zachmurzenie i opady deszczu, ale też kilkustopniowe ochłodzenie - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Po przejściu chłodnego frontu Polska znajdzie się w zasięgu rozległego i stabilnego wyżu znad Środkowej Europy, w strumieniu chłodnych mas powietrza pochodzenia polarnego morskiego, przejściowo arktycznego w kolejnym tygodniu.

- Oznacza to przewagę dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, które z każdym dniem kolejnego tygodnia obejmować będą większy obszar kraju - dodał synoptyk. Z rozpogodzeniami związane będą poranne przymrozki do -6/-4 stopni Celsjusza, lokalnie przy bezchmurnym niebie nawet do -10/-6 st. C przy temperaturze maksymalnej w ciągu dnia oscylującej około 1-4 st. C.

Pogoda na piątek

Piątek przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Tylko na wschodzie do godzin południowych dopisze pogodna aura. Poza tym wystąpi przemieszczająca z zachodu na wschód kraju strefa całkowitego zachmurzenia ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu o natężeniu 1-2 litrów na metr kwadratowy. W pasie Polski północnej spodziewane są ciągłe opady o umiarkowanym natężeniu rzędu 5-10 l/mkw. - lokalnie możliwe są opady mieszane deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od 4-5 st. C na północy i zachodzie, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 9-11 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr, południowo-zachodni, skręcający na zachodni.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę będzie pochmurno z przejaśnieniami. Lokalnie pojawią się słabe, przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Lokalnie, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, przelotnie popada słaby deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1-2 st. C na wschodzie kraju do 3-4 st. C na zachodzie i w centrum. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Na poniedziałek prognozuje się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Tego dnia nie powinno padać. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 1-2 st. na wschodzie kraju do 3-4 st. C na zachodzie i w centrum. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

We wtorek wystąpi zmienne zachmurzenie - od umiarkowanego i dużego na zachodzie oraz w centrum do całkowitego na wschodzie kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 0-1 st. C na wschodzie kraju do 3-4 st. C na zachodzie i w centrum. Wiatr okaże się zmienny, słaby.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

