Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami. Zasięg obowiązywania ostrzeżeń trzeciego stopnia rozszerzono o część województw lubelskiego i świętokrzyskiego. Prognozowane są bardzo intensywne opady deszczu oraz wiatr dochodzący w porywach do 90 kilometrów na godzinę. W związku z silnym wiatrem w środę ostrzeżenia IMGW wydano również nad morzem.

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - burze

Jak przekazał IMGW, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 65 litrów na metr kwadratowy, punktowo kumulacja może sięgnąć nawet do 80 l/mkw. Prędkość porywów wiatru może osiągnąć do 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad.