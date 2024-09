"Miniatura cyklonu tropikalnego" coraz bliżej Polski. Jak namiesza w pogodzie?

Pół roku deszczu w cztery dni

- Dużo się mówi o tym, że sytuacja, z którą mamy do czynienia, przypomina rok 1997. Rzeczywiście, jest to klasyczna powodziowa sytuacja w Europie Środkowej - przekazała. - W 1997 (...) na górze Pradziad w górach Jesioniki spadło w sumie 455 l/mkw., a skutki widzieliśmy. W tym roku deszczu ma być w tym rejonie nieco mniej. Wariant optymistyczny zakłada (...) ok. 250 litrów, natomiast Czesi zakładają, że w wariancie pesymistycznym to będzie 355 litrów.